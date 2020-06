Calciomercato Milan, il rossonero smentisce le voci di un suo addio

Attraverso il proprio profilo ‘Instagram’, il centrocampista rossonero ha voluto precisare che non lascerà il Milan alla fine di questa stagione.

Paquetà su Instagram “Notizie false sul mio conto“

Lucas Paquetà non ci sta. Il giovane centrocampista brasiliano è al centro di numerose voci di mercato che lo vogliono lontano da Milano e dall’Italia. Ci ha pensato l’ex Flamengo a smentire tutto. Sul suo profilo ‘Instagram’ attraverso una ‘storia‘ ha dichiarato: “Ogni giorno vado in un club diverso. Ho molto rispetto per il San Paolo, ma voglio dire a tutti che questa notizia è falsa.

Non è vero che voglio andare via ragazzi. Tutti sanno che il mio cuore è solo rossonero. Per il momento non vedo un mio ritorno in Brasile, se così fosse è solo per tornare dai miei a casa. Un abbraccio a tutti“.

Il Milan prova a trattenere Ante Rebic

Non solo Paquetà. I rossoneri fanno affidamento anche sul croato, che ha ben impressionato da quando è arrivato al Milan. Si trova a suo agio nella sua nuova squadra, sta bene e non intende andarsene. Nei meccanismi di Stefano Pioli poi, è la punta di riferimento. La dirigenza rossonera intende trattenere il giocatore oltre il 30 giugno 2021, giorno della scadenza del prestito biennale. Con l’Eintracht Francoforte (che in cambio ha avuto Andrè Silva dai ‘diavoli‘) si studiano tutte le possibili soluzioni per farlo rimanere in Lombardia.