Calciomercato Benevento, per il ritorno in A è pronto il colpo dalla Francia

Dopo la promozione in Serie A, conquistata ieri sera contro la Juve Stabia, il patron delle ‘streghe‘ è pronto a piazzare il primo colpo.

Loic Remy è arrivato in Italia per firmare col Benevento

Festa grande a Benevento. I ragazzi del mister Pippo Inzaghi sono riusciti a ritornare nella massima serie dopo due anni dall’ultima volta. Questa volta l’ex tecnico del Milan ha fatto un vero e proprio miracolo: è riuscito ad approdare in Serie A con 7 giornate di anticipo, un record. Ovviamente il presidente Oreste Vigorito vuole rimanere il più a lungo possibile e non fare la comparsa come nel 2018, conclusasi con l’ultimo posto con soli 21 punti conquistati.

Per il mercato è quasi fatta per Loic Remy. Attaccante della nazionale francese che arriva dal Lille a parametro zero. L’ex centravanti del Chelsea è arrivato a Roma, questa mattina, per le visite mediche che ha svolto a ‘Villa Stuart’. Dopo sarà libero di firmare con la società sannita. Questo sarà il primo colpo di una lunga serie per il Benevento che continua a festeggiare e a sognare in grande.

Non solo Remy. Dalla Ligue 1 può ritornare una vecchia conoscenza della Serie A

La dirigenza del Benevento è pronta a formare, per la prossima stagione, un vero e proprio ‘squadrone’ per mister Inzaghi. Voci dalla Francia confermano che Kamil Glik, ex capitano del Torino, sarebbe molto vicino a ritornare in Italia e a vestire la maglia giallorossa.