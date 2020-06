Juventus, nuovo stadio: arriva l’annuncio sul progetto

Juventus, nuovo stadio per l’Under 23: ecco l’annuncio della dirigenza bianconera

E’ finita al centro delle notizie la Juventus Under 23, che ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Un successo in casa bianconera, perché anche la Primavera del club piemontese, si afferma tra i professionisti. Un esperimento cominciato qualche anno fa, quello di inserire una formazione Primavera in campionati minori, così come succedeva già in Spagna. Esperimento che ha dato i frutti sperati per la società juventina, che ora punta a fare le cose in grande. Ha parlato di tutti i progetti Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici. Ecco, di seguito, le sue parole.

Juventus, le parole del coordinatore Cherubini: tutto sul progetto del nuovo stadio

Ha parlato ai microfoni di Tuttosport, rilasciato un’interessante intervista, Federico Cherubini. L’uomo è chiaro sulle scelte societarie della Juventus: “Vogliamo portare in prima squadra diversi calciatori della formazione Primavera, perché i talenti che giocano con l’Under 23, possono essere importanti anche per Serie A e Champions League”. Serie B? Vediamo che succede, è nei nostri obiettivi. Adesso abbiamo una seconda squadra, il mercato è ancora più incentrato per quelli che sono i giovani talenti. Molti vogliono giocare nell’Under 23 della Juve perché sanno che, se il loro talento viene fuori, potranno avere l’occasione di allenarsi con la prima squadra, assieme a talenti assoluti come Ronaldo e Dybala”.

Sullo stadio: “Vorremmo avere una casa tutta nostra, vicino all’Allianz Stadium. Un impianto da 5000 posti e dare ai tifosi la possibilità di vedere due match in un solo giorno: Juventus femminile e Under 23 del club”.