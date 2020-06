Calciomercato Napoli: è duello con la Juve per il talento della Roma

In casa Roma guardano in molti in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club giallorosso ha molti debiti da saldare ed è in procinto di un cambio di proprietà. Intanto, tanti i talenti che potrebbero essere sacrificati a fine stagione per rientrare dal rosso in bilancio. Tra questi c’è sicuramente Cengiz Under. L’esterno d’attacco turco non rientra nei piani di mister Fonseca e ha gran mercato. Per questo la Roma ha deciso di metterlo sul mercato e di poter lasciarlo partire per circa 25 milioni di euro. Su di lui ci sono Napoli, Juventus e un club straniero.

Roma, Under sarà ceduto: è sfida tra tre big

Il club in vantaggio per l’acquisto di Under sembrerebbe proprio il Napoli, che dirà addio a José Callejon dopo 7 stagioni in azzurro. Nelle ultime settimane però è salito in cattedra Hirving Lozano, esterno d’attacco capace di giostrare sia a destra che sinistra. Ora bisognerà capire se il Napoli vorrà tenerlo o decidere di cederlo per puntare su Under della Roma. L’interesse del Milan di gennaio invece sembra essere ormai scemato, mentre sono alla finestra Juventus e Borussia Dortmund.

Roma: per Under ci sono Juventus, Napoli e Borussia Dortmund

I club iniziano a studiare la strategia, mente il Napoli pare sia ormai pronto a formulare l’offerta giusta per convincere la Roma. Il calciatore, invece, ha già dato l’ok alla destinazione azzurra che resta gradita. Il calciatore piace molto a Gattuso nelle sue idee di gioco e vorrebbe averlo per creare un duello interno con Politano.