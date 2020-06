L’agente di Franck Kessie, George Atangana, ha parlato del futuro del suo assistito che può essere lontano da Milano, ma non dall’Italia.

Mercato Milan, l’ag. di Kessie: “Dal Napoli ancora nessuna offerta per il calciatore“

Il procuratore di Franck Kessie, George Atangana, fa tremare la società rossonera. Infatti il calciatore potrebbe fare le valigie e andarsene altrove, rimanendo però in Serie A. La squadra interessata al nazionale ivoriano è il Napoli, allenato dal suo vecchio allenatore, Gennaro Gattuso. A ‘Radio Punto Nuovo‘, Atangana ha così dichiarato: “Se parliamo di Gattuso possiamo dire che è un tecnico che ha un ottimo rapporto con i suoi calciatori. Quando ha allenato il Milan ha legato, in maniera particolare, proprio con Franck.

Un possibile scambio col Napoli con Milik? Sinceramente non intendo rispondere perché è una domanda da porre ai dirigenti delle due squadre, per il momento non me la sento di dare giudizi. La cosa certa è che il mio assistito non ha mai ricevuto telefonata dal suo ex allenatore“.

Ancora Atangana: “Giuntoli mi chiamò tempo fa“

“Da quando Kessie gioca in Italia nessuno gli ha mai regalato nulla: il posto da titolare se l’è guadagnato allenandosi duramente. A partire dai tempi di Cesena, poi a lungo andare è diventato un giocatore che difficilmente puoi togliere dal campo. Offerte dal Napoli? L’unico che mi ha chiamato per il calciatore è stato proprio Cristiano Giuntoli. L’interesse c’è sempre stato, ma per quanto riguarda le trattative non devono parlare con me ma con il club. Adesso, dal Napoli, nessuno mi ha telefonato“.