La qualificazione della Lazio in Champions League (quasi certa) porterà Claudio Lotito a considerare colpi importanti da regalare a Simone Inzaghi. Ma il calciomercato della Lazio passerà certamente dal futuro dei perni della rosa biancoceleste: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, l’agente di Immobile svela il futuro

Ieri è andato ancora in gol che ha propiziato la rimonta biancoceleste sulla Fiorentina e la prima vittoria in Serie A dopo il ritorno in campo. Oggi, Ciro Immobile, invece, sembra un po’ più lontano dalla Lazio. Le ultime notizie di mercato riguardo il capocannoniere della Serie A arrivano direttamente dal suo agente, Alessandro Moggi. Ai microfoni de Il Foglio Sportivo, ha parlato del futuro di Ciro Immobile.

“Tutto può succedere, le squadre interessate a Ciro non si contano sulle dita di due mani, ma adesso è troppo concentrato sulla Lazio e sul sogno di tutta la squadra, lo Scudetto. Pensa anche alla Scarpa d’Oro, anche se Lewandovski ha fatto molto bene nel finale di stagione“.

Moggi: “Il trasferimento di Immobile al Borussia è il mio orgoglio”

L’agente di Ciro Immobile, poi, ha ricordato anche il trasferimento al Borussia Dortmund dopo la grandissima stagione al Torino nel 2012/13.

Qual è stata la gioia più grande condivisa con Ciro? “Portarlo al Dortmund, finalista di Champions nel 2013, fu un motivo di grande orgoglio. Fu un’operazione da 19 milioni di euro che all’epoca erano tantissimi. Tra i top players che ho avuto in 27 anni di carriera, lo metto al primo posto. E’ un ragazzo dai sani principi e dai grandi valori. Ha anche costruito una famiglia bellissima“.