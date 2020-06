Calciomercato Juventus, sfuma l’arrivo di un difensore dalla Francia

Non ci sarà (almeno per il momento) il secondo colpo di mercato dei bianconeri, dopo l’acquisto ufficiale di Arthur dal Barcellona.

Juve, Kurzawa rinnova con il Psg

Niente trasferimento in Italia per Layvin Kurzawa. Il nazionale francese, infatti, ha rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint Germain fino al 2024. Giusto in tempo perché sarebbe scaduto domani. Il futuro non si dipingerà di bianconero per l’ex Monaco che ha preferito continuare la sua avventura con il club parigino. Mentre la Juventus era impegnata nella trattativa che ha portato Arthur a Torino, la società del presidente Nasser Al-Khelaifi ha fatto mettere nero su bianco il nuovo accordo al terzino sinistro che continuerà a giocare sulla fascia per i prossimi quattro anni.

Su Kurzawa, qualche mese fa, anche il Napoli aveva chiesto timidamente informazioni sul calciatore cresciuto nelle giovanili del Principato di Monaco.

La squadra di Sarri è pronta ad affrontare il Genoa

Non c’è tempo di riposarsi in casa Juventus. Dopo la netta vittoria, in casa, contro il Lecce per 4-0, la squadra è pronta alla trasferta di Genova contro i rossoblù di Davide Nicola. Sfida non semplice a ‘Marassi’ per gli uomini di Maurizio Sarri che cercheranno di portare a casa il bottino pieno. Contro il Genoa potrebbe esserci spazio, dal primo minuto, per Gonzalo Higuain ed Aaron Ramsey. Deciderà l’allenatore stesso nella giornata di domani. Sicura la presenza in campo di Rodrigo Bentancur.