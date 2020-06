Calciomercato Inter: beffa Cavani, un’altra big di A in pole

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande ai prossimi colpi in vista della stagione successiva. L’addio – quasi certo – di Lautaro Martinez, costringerà i nerazzurri a trovare un grande sostituto, e l’idea principale sarebbe Edinson Cavani. L’attaccante non rinnoverà con il PSG, e in questi ultimi giorni la pista nerazzurra si sta riscaldando sempre di più. Occhio però, la beffa è dietro l’angolo.

Ultime Inter: Cavani, la Roma fa sul serio

Cavani resta il grande obiettivo per il reparto offensivo nerazzurro, ma attenzione a quella che potrebbe essere la beffa dell’anno. Stando alle ultime indiscrezioni dall’Uruguay infatti, pare che ad essere in pole per il Matador sia la Roma. La testa uruguaiana Sport890 parla di come questa possa essere la settimana decisiva per il passaggio dell’ex Napoli nella Capitale. Un’offerta migliore, e che al momento sembra aver quasi convinto la punta. L’Inter è ad un bivio: continuare l’assalto, o spostarsi su un altro obiettivo.

Futuro Cavani: non solo la Roma, c’è un altro pericolo

La Roma fa sul serio per Cavani, e si prepara a quello che potrebbe essere il rush decisivo per l’attaccante. L’Inter però dal canto suo dovrà fare attenzione anche al Barcellona, altra pretendente molto agguerrita. Si parla quindi di una corsa a 3, con il giocatore che però preferirebbe valutare offerte per il ritorno in Italia.

