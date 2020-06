Sampdoria-Bologna, Mihajlovic nel postpartita massacra Barrow

Dopo aver battuto la Samp col suo Bologna, il tecnico serbo ha puntato il dito contro il proprio attaccante davanti alle telecamere di Sky Sport.

Le parole di Mihajlovic nel post-partita

Grande vittoria dei felsinei a Marassi. Ma Mihajlovic non è contento: “No, non sono soddisfatto. Abbiamo vinto meritatamente, era importante dopo la sconfitta con la Juve, ma possiamo fare molto meglio. La pausa ci ha penalizzato un po’, allenamento è una cosa, partita un’altra. I dati fisici sono ottimali, ma trovare i passaggi giusti, mettersi bene, facciamo fatica. Barrow? Non ci mette nulla del suo, ha velocità, tecnica, ma non ci mette cattiveria, se riesco a tirargli fuori carattere può fare la differenza, non solo giocare, in qualsiasi squadra. Lo vedo spesso moscio e non mi piace, se non cambia questo sarà dura che giochi. Rinnovo? Sono contento, ma vale fino ad un certo punto, basta perdere 3 partite di fila. Mi trovo bene qui, spero di restare più a lungo possibile, poi vediamo che succede. Orsolini? L’impegno c’è sempre stato, ma io voglio molto di più da lui“.