Parma-Inter, Conte perde un pezzo: il calciatore non sarà convocato

Parma-Inter, Brozovic non convocato: il calciatore croato non parte per la trasferta all’Ennio Tardini

Ha subito un’infortunio negli ultimi giorni, Marcelo Brozovic non farà parte del match di stasera, tra Parma-Inter. Ad annunciarlo sono i colleghi di Sky Sport, che anticipano le convocazioni della sfida di questa sera, all’Ennio Tardini. Antonio Conte perde i pezzi e deve fare i conti con l’emergenza legata ad infortuni e squalifiche. Non basta l’assenza di Milan Skriniar, squalificato per ben tre giornate dal Giudice Sportivo, per le espressioni blasfeme nell’ultimo match, ricco di polemiche, tra Inter e Sassuolo. Di seguito, le possibili scelte in vista del match di questa sera.

Parma-Inter, Conte costretto alle scelte: Brozovic non sarà del match, ecco chi schiera a centrocampo

Per forza di cose, il tecnico dell’Inter dovrà riformulare la formazione da schierare stasera. I problemi sono legati agli infortuni a centrocampo e l’ultimo a lasciare in difficoltà il proprio allenatore è Marcelo Brozovic. Il calciatore croato non sarà del match, è rimasto ad Appiano Gentile per continuare i suoi allenamenti, senza seguire la squadra in trasferta. Continua a lavorare perché vuole tornare a disposizione del proprio allenatore. Adesso Conte dovrà mettere in campo la coppia formata da Borja Valero e Barella, sulle fasce ci saranno Ashley Young e Candreva, con quest’ultimo sempre più confermato nel 3-5-2 del tecnico pugliese.