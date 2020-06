Oroscopo di domani 29 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata importante per te, stai per fare un passo decisivo nella tua vita, e questo potrebbe portare a tantissimi cambiamenti. Non avere paura, affronta nuove sfide e continua a portare avanti i tuoi progetti. Sei una persona saggia, saprai cosa fare e cosa è meglio per te.

Toro. Ultimamente ti senti un pò giù di morale, forse sei deluso da qualche situazione che ti è capitata. E’ arrivato il momento di riprenderti ed affrontare faccia a faccia ogni tipo di problema.

Gemelli. Sei una persona molto forte e matura, cerca di non lasciarti trascinare in cose più grandi di te. Che sia con gli amici o con il tuo partner, sii sempre te stesso, spesso hai ragione sulle cose.

Cancro. Sei stanco e stressato, la mole di lavoro è stata tanta. Ora però è arrivato il momento di rilassarti e di goderti un po di meritato relax.

Leone. Lunedì di rivincita per te, soprattutto sul lavoro: i tuoi progetti vanno a gonfie vele, e anche chi non credeva in te, ora dovrà ricredersi. Ci saranno belle soddisfazioni, continua a tenere duro.

Vergine. In queste ultime settimane hai trascurato un po la famiglia, e a volte ti sei ritrovato in situazione di tremenda colpa. Cerca di eliminare le cose inutili e di concentrarti sulle cose davvero importanti.

Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei un po deluso, ti fidavi di persone al tuo fianco, ma in realtà non erano giuste per te. Ti sei sentito parlato alle spalle, e questo ti ha portato a covare rabbia e rancore. E’ il momento di affrontarli faccia a faccia.

Scorpione. Stai riuscendo nel tuo intento di conquistare la persona che ti piace, ma occhio a non esagerare, potresti restare deluso. Sii te stesso.

Sagittario. Si sa, l’estate è piena di spese, ma attenzione a dosarle bene. Le tue finanze diminuiscono, e qualche sfizio di troppo potrebbe portarti a fare a meno di alcune cose. Sii più maturo e gestisciti meglio.

Capricorno. Da domani cominceranno giorni di nervosismo e stanchezza. Sul lavoro dovrete armarvi di pazienza e rimboccarvi le maniche. Se vi impegnerete sodo, riuscirete a recuperare il ritardo di quest’ultimo periodo.

Acquario. Domani sarà importante gestire le emozioni per recuperare l’armonia di coppia che pian piano stava andando a scemare. Per i single ci potrebbero essere nuove opportunità molto importanti. Il lavoro chiede ancora un po’ di pazienza.

Pesci. Il vostro morale è messo fortemente a dura prova. Sembra quasi che nulla vada come dovrebbe. Ci sono molti dubbi anche in amore ma da domani dovreste iniziare a concentrarvi meno sulle cose che non vanno, è l’unico modo per risollevarvi.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: Ultimamente la squadra di Conte sta facendo molta fatica, e soprattutto in quanto a condizione fisica, la sensazione è che il lungo stop abbia fatto parecchio la sua parte. I dubbi continuano ad essere tanti, ma l’Inter resta senza dubbio una delle favorite per il rush finale in Serie A.