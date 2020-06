Milan-Roma, formazioni UFFICIALI: le scelte di Pioli e Fonseca

Scendono in campo nell’insolito orario delle 17 e 15, Milan-Roma. Nel clima delle porte chiuse scendono in campo a San Siro le due compagini, in attesa di quelle che saranno poi le sfide delle 19 e 30. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Le scelte di Pioli e Fonseca

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Leao, Biglia, Krunic, Paqueta, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

A disp.: Fuzato, Perotti, Kolarov, Villar, Under, Kalinic, Fazio, Pastore, Carles Perez, Bruno Perez, Ibanez, Diawara.