Lazio-Fiorentina 2-1: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Si concludono gli anticipi del sabato della 28a giornata di Serie A. Lazio-Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma termina 2-1, ma tante le emozioni durante la partita. Sfida che potrebbe dire tanto in vista della corsa allo scudetto. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo 21 risultati utili di fila in campionato si ferma con l’Atalanta post Covid (sconfitta), poi con la Fiorentina arriva la svolta. Vittoria in rimonta.

Lazio-Fiorentina 2-1, risultato e tabellino

Lazio Fiorentina 2-1. Non c’è partita nel primo tempo, sono i viola a mettere in difficoltà più volte i padroni di casa bloccati mentalmente da uno strepitoso Franck Ribery, autore del gol del vantaggio. La partita poi cambia nella ripresa di gioco. Parte bene la Fiorentina, poi il gol (dubbio) assegnato alla Lazio e trasformato da Immobile cambia l’inerzia della partita. Nel finale di partita mette a segno una rete Luis Alberto che completa la rimonta della squadra di Simone Inzaghi. Il campionato resta aperto con la Lazio in corsa per lo scudetto.

Il tabellino della partita

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Iachini.

Gol: 25′ Ribery (F), 67′ rig. Immobile (L).

Ammoniti: Dalbert (F), Parolo (L), Milinkovic Savic (L), Milenkovic (F), Bastos (L), Jony (L), Radu (L).

Espulsi: Vlahovic (F), Simone Inzaghi (L).