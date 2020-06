Sarri dopo Juventus-Lecce: “Non so niente su Pjanic, ma non sono preoccupato”

Juventus-Lecce, Sarri nel post-partita

E’ intervenuto nel post-partita di Juventus-Lecce, il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri. Ecco le sue parole dopo la vittoria.

Le parole di Sarri

“E’ stata una partita più sofferta sul piano fisico, ma la mentalità è stata giusta: anche a partita chiusa abbiamo continuato a giocare. Questa è una cosa che a me piace molto. E’ abbastanza normale però calare i ritmi ogni tanto, giochiamo ogni 3 giorni… Quanta pressione avranno gli altri? Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Andiamo avanti così. Higuain ha passato un momento difficile, a livello personale e globale. Oltre che alle questioni familiari, quelle legate al Covid lo hanno colpito molto. Piano piano però sta rientrando, sono contento che abbia segnato subito, è un calciatore importante per noi. I difensori centrali hanno fatto una partita straordinaria, i centrocampisti neanche hanno fatto male. Inizialmente abbiamo faticato, ma la serata era calda, ci stava. Bentancur e Pjanic hanno fatto bene, la sostituzione di Rabiot è stata di questione tattica, nulla di particolare”.

Su Douglas Costa: “E’ un’arma straordinaria, le difese avversarie possono essere soggette a cali forti, averlo in panchina può stravolgere tutto al momento dell’ingresso. Non ci facciamo sentire tanto da lui, che non vuole stare in panchina (ride, ndr)”.

Su Pjanic: “Non lo so se Pjanic non gioca più per la Juve, non ci interessa saperlo ora in realtà. Tanto fino a settembre sarà sicuramente nostro. Il ragazzo è un professionista, molto serio e intelligente, parlandoci insieme è uno che capisce molto velocemente le cose”.