Oroscopo di domani 28 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata molto complicata. Siete agitati da tempo, qualcuno non vi da lo spazio giusto. Ci sono tante lotte nella tua vita, ad oggi. Il consiglio per i prossimi giorni è quello di tenere la calma il più possibile per evitare ulteriori equivoci.

Toro. Avete il bisogno di essere circondati dal bello e dalla tranquillità. Domani, infatti, sarà una giornata ricca di serenità e molto tranquilla. Resta da capire, soprattutto, come muoversi sul lavoro. Chi è impegnato in una relazione ufficiale, vorrà fare un passo in avanti e rafforzare ulteriormente il rapporto.

Gemelli. Domani sarà una domenica direcupero dalle fatiche che avete sopportato in settimana. Sono giorni non troppo semplici ma la vostra voglia di fare vi permette di essere abbastanza tranquilli.

Cancro. Sarà l’indolenza a farla da padrona nella giornata di domani. Dopo un venerdì e un sabato abbastanza interessanti, vi aspetta una domenica più fiacca. Non tutto fila liscio come avevate inizialmente previsto e ciò vi disturba. In amore usate tanta prudenza, non sono giorni positivi per lasciarsi andare.

Leone. Domani vi sentirete fortissimi. L’amore è il punto di forza della vostra quotidianità, anche per chi in passato lo aveva messo da parte. Sul lavoro manca serenità e mai come oggi serve avere gli affetti vicino perché vi daranno la forza di proseguire senza fermarvi mai.

Vergine. Non c’è troppa serenità nel vostro io e sarebbe giusto iniziare a recuperarla da domani in poi. Il cielo è molto favorevole e permette di riconquistare qualche risorsa in più, non solo a livello materiale. L’amore non è troppo favorevole in questo momento ma c’è poco da preoccuparsi: ad agosto tornerà a sorridervi.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il periodo negativo è finito, da domani inizierà una fase nuova, fatta di avventure positive e riscontri interessanti. Forse non andrà tutto come desiderate e prevedete ma ci saranno passi in avanti molto importanti. Anche in amore inizia a muoversi qualcosa di molto bello: continuate così!

Scorpione. Domani, se possibile, staccate un po’ la spina. Siete stanchi, volete qualche giorno di pausa e di riflessione. Ora è tempo di ritrovare l’ottimismo perduto. Luglio e agosto saranno interessanti dal punto di vista lavorativo e amoroso.

Sagittario. L’amore non è la cosa più serena della vostra vita: dovrete aspettare ancora qualche settimana affinché la situazione migliori. Il lavoro oggi vi soddisfa e state cercando sempre più conferme. Domani avrete Marte a favore, che vi spronerà a fare esperienze diverse o a fare programmi nuovi.

Capricorno. Domani sarete letteralmente intrattabili. I contrattempi degli ultimi giorni vi hanno reso particolarmente nervosi. Anche se in amore ci sarà qualcosa da chiarire, meglio farlo ad inizio settimana prossima, sbollite prima.

Acquario. Per le relazioni domani sarà una giornata bellissima. E’ un periodo di trasformazione personale e dovete essere bravi ad aprirvi ai cambiamenti: è l’unico modo per essere davvero felici.

Pesci. Domani dovrete usare la massima cautela nei rapporti interpersonali e rimandare discussioni. Giugno e luglio sono di mesi di riflessione, di pausa, mentre agosto porterà nuove riappacificazioni. Ora sarebbe importante cominciare a recuperare, iniziare a vivere stimoli nuovi.