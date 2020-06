Si conclude tra le tante polemiche e non solo Lazio-Fiorentina. Vincono in rimonta i biancocelesti per 2-1: espulsione per Vlahovic per una gomitata nei confronti di Patric. Diversa la motivazione per il rosso a Simone Inzaghi. Caos nel finale con proteste e spintono tra giocatori delle due squadre e gli arbitri.

Lazio-Fiorentina 2-1: espulsi Vlahovic e Inzaghi nel finale, è caos

