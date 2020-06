Fiorentina, Iachini: “Rigore? E’ Caicedo che cerca il portiere”

Notizie Fiorentina, Iachini dopo la gara

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la gara contro la Lazio:

Le parole di Iachini

“La squadra ha fatto un’ottima gara ma non l’abbiamo chiusa e poi ci è mancato il colpo che poteva indirizzare la partita. La Lazio ha capitalizzato due situazioni dove dovevamo mettere più attenzione, è un peccato.

Ribery? E’ un ragazzo di valori ed un grandissimo calciatore, lo ha sempre dimostrato. La squadra si è mossa bene, ripeto dovevamo servirlo meglio ed essere bravi negli ultimi metri a trovare la giocata vincente, non ci siamo riusciti ed è una pecca che ci portiamo avanti. Anche con il Brescia ci è capitato di tirare tanto e non segnare, continuiamo a lavorare, c’è rammarico. Avevamo fatto una buona gara e meritavamo di fare risultato.

Castrovilli esterno per contenere? Non doveva capitare, Dalbert era stato ammonito e c’era Lazzari dove si rischiava l’inferiorità numerica, dovevamo accorciare di più e scivolare per tenere Gaetano più alto, c’è stato qualche minuto dove si è abbassato troppo e non dovevamo farlo, lavoreremo su queste cose, deve essere eccezionale e non una costante.

Rigore? La palla andava sull’esterno, è stato bravo Caicedo che ha cercato il portiere con la gamba, non mi sembrava che il portiere volesse entrare, stava chiudendo la porta, l’attaccante cerca il portiere e non c’è l’intervento di Dragowski, c’è un grande rammarico perchè era un episodio importante”.