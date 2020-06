Parma, l’agente di Gervinho: “Benevento? Non escludo nulla”

Mercato Parma, l’agente di Gervinho non chiude al Benevento

Pino Calabria, agente di Gervinho, ha parlato dei possibili contatti e addirittura presunti accordi per il trasferimento del suo assistito al Benevento nel corso di un’intervista concessa Sportitalia:

“Non abbiamo avuto alcun tipo di contatto con il Benevento, leggo di accordi o cose del genere ma io sto cascando semplicemente dalle nuvole.

Hanno parlato i club? Nulla escludo, ma in ogni caso la vera finale decisione dovrebbe passare attraverso noi. Oggi Gervinho ha una sola priorità, chiudere nel migliore dei modi il campionato con questo Parma. Poi ci sarà tempo e modo di pensare a dove giocherà l’anno prossimo”.

Gervinho, questa volta addio alla Serie A?

C’è da ricordare che l’esterno ivoriano a gennaio aveva già firmato per lasciare la Serie A. Solo alcuni problemi burocratici e la chiusura anticipata della sessione di calciomercato invernale, non avevano permesso al club emiliano di completare l’affare e cedere il calciatore.

Per questo motivo è possibile che l’ex Roma e Arsenal possa di nuovo andar via dal nostro campionato per scegliere un tipo di calcio meno competitivo che gli allunghi la carriera. Al suo posto a gennaio il Parma si era già cautelato con l’innesto di Caprari.