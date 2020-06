Juventus-Lecce, Liverani: “Fino all’espulsione era un’altra partita”

Juventus-Lecce, Liverani nel post-partita

E’ intervenuto nel post-partita di Juventus-Lecce, il tecnico dei pugliesi, Fabio Liverani. Ecco le sue parole dopo la sconfitta.

Le parole di Liverani

“La partita fino all’espulsione è stata equilibrata, stavamo cercando di chiudere un pochino gli spazi. Abbiamo delle emergenze grandi, l’espulsione ci crea dei danni irreparabili, commentare la partita diventa difficile. Posso commentarla fino al 30esimo, in 11 vs 11 abbiamo fatto quello che potevamo fare. In inferiorità numerica diventa complicato contro una squadra come loro. Come si riparte dopo Milan e Juve? Posso anche vincere 1-0 e perderne altre 4-0, a me non cambia nulla prendere più gol, contano i punti. Credo che se la squadra dovesse trovare i risultati negli scontri diretti, tornerebbe l’entusiasmo smarrito. Stavamo andando a fare le superiori, ci siamo fermati e siamo tornati alle elementari. Pensiamo alla Sampdoria. Perché quelle sostituzioni? Facile parlare da seduti… Come faccio a non pensare alle altre partite? Era una situazione complicata, non si può rimanere con gli stessi. Vorrei anche io quello che dite voi”.