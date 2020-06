Calciomercato Juventus: visite mediche per il colpo da 70 milioni

Calciomercato Juve: per Arthur, si attende la firma

Il centrocampsita sta per sbarcare in Italia. Come riportato dal Tuttosport, il calciatore sarebbe in procinto di svolgere le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto.

Il brasiliano, dopo i contatti frenetici delle ultime ore, ha rotto gli indugi confermando di voler accettare di trasferirsi alla Juventus. Il 23enne centrocampista del Barcellona ha informato il dg Fabio Paratici, grande regista dell’operazione assieme all’ad del Barcellona Oscar Grau.

Il sì del calciatore ora sblocca tutto. Si procederà con lo scambio, probabilmente il primo di una serie di questi tempi.

Le società hanno deciso di mettere a bilancio questa operazione a 70 miioni, bonus compresi. Questi ultimi aspetti contabili sono ancora oggetto di trattativa tra le due società, che ragionano ora su questioni economiche. Problematiche che sembrano risolvibili. La Juventus dovrebbe versare al Barcellona un conguaglio di 10 milioni (Pjanic più 10 milioni).

Visite mediche a fine settimana

Molto probabile che siano 7-8 subito e 2-3 in futuro in base al rendimento. Arthur e Pjanic saluteranno i club a fine agosto. Imminenti, a meno di colpi di scena, saranno le visite mediche propedeutiche alle firme deidue calciatori.

Juventus e Barcellona, come noto, vogliono chiudere in fretta prima di martedì, il 30 giugno, giorno della chisura dei bilanci. Visti gli impegni di bianconeri e blaugrana (i la squadra di Sarri stasera affronta il Lecce, quella di Setien sarà in campo domani), i controlli medici potrebbero essere effettuati nel fine settimana per poi firmare i contratti.