Calciomercato Juventus: attacco da sogno, due bomber dalla Premier

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, è pronto a lasciare il club londinese e la Premier League. Il calciatore della Nazionale gabonese dopo soltanto due stagioni dirà addio ai Gunners. Nel suo futuro c’è la Serie A, ma ora non più solo l’Inter, anche la Juventus.

Juve: Aubameyang e Jimenez nel mirino

La Juventus è già a lavoro per la prossima stagione. I bianconeri dovranno cambiare e non poco in diverse zone del campo. In particolare da sistemare ci sarà l’attacco. Via Gonzalo Higuian, in arrivo un sostituto top. La Juve tratta con il Napoli Arek Milik, ma non è l’unico. I bianconeri, infatti, cercano in Premier League il grande colpo. Si tratta di Aubameyang. che è in scadenza nel 2021 e lascerà a fine stagione l’Arsenal, magari anche per un’offerta molto accessibile. Quest’anno ha messo a segno 20 gol stagioni. L’alternativa è Raul Jimenez dei Wolves, ma sarà più complicato per il messicano che anche questa stagione ha registrato grandi numeri (24 gol e 10 assist).

Aubameyang si allontana dall’Inter, ora c’è la Juve

L’Inter si è defilata per Aubameyang dato che ancora non è sicura la partenza di Lautaro Martinez. Per questo la Juventus potrebbe approfittarne e anticipare la rivale. Il calciatore ha già dato il suo sì alla Serie A e aspetta soltanto l’offerta. Più difficile arrivare a Jimenez, mentre resta viva la pista che porta a Milik. La Juve è alla ricerca di un grande bomber e alla fine arriverà.