News Lecce, Liverani sulla Juventus: “Proveremo a metterla in difficoltà”

Sul sito ufficiale del Lecce, il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, ha rilasciato una lunga intervista alla vigilia del match contro la Juventus.

Notizie Lecce, Liverani: “Il ko col Milan fa ancora male“

Dopo la batosta subita in casa contro il Milan per 4-1, il Lecce di mister Liverani andrà a Torino ad affrontare i Campioni di Italia. Il tecnico ha così dichiarato: “Giocare ogni tre giorni è dura. Per rimanere in Serie A dobbiamo fare un lavoro straordinario, ho fiducia nelle capacità dei miei ragazzi. Il ko col Milan? Il morale non è alto, ma siamo abituati perché dalla prima giornata di campionato viviamo così.

La squadra ha una grande forza: lottare e cancellare subito il passato. Abbiamo ancora undici finali da affrontare, sono convinto che la squadra lotterà come ha sempre fatto“.

Liverani sul match di Torino: “Sarà molto dura“

E sulla sfida che li attende domani ha precisato: “Sappiamo tutti che la Juventus gioca sempre per vincere. Sono sicuro che vorrà mettere la partita subito in cassaforte, hanno tanta qualità lì davanti e dietro. Il nostro compito è quello di gestire la partita, creargli difficoltà, per questo chiederò ai ragazzi di essere uniti e compatti. Dobbiamo farli giocare sporco. Formazione? Valuterò stesso domani. Ripeto, giocare ogni tre giorni è complicato, bisogna valutare sempre le condizioni dei miei uomini”.