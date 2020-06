Mercato Milan: Jovic resta il primo obiettivo, alternativa Gaich

Mercato Milan: i rossoneri sperano nel prestito per Jovic

Mercato Milan Jovic | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali squadre del nostro campionato stanno iniziando a programmare vari colpi in vista della prossima stagione. Occhio soprattutto ai movimenti del Milan, il quale vorrebbe andare a rinforzare vari reparti, attacco compreso. La permanenza di Ibrahimovic non è assolutamente scontata, ed è per questo che il Diavolo dovrà prendere un nuovo centravanti, magari stavolta giovane e con ampi margini di crescita.

Inutile ribadire ancora una volta di come il prescelto sia Jovic, attaccante serbo in forza al Real Madrid. L’ex Eintracht è un profilo che piace parecchio, ma trattare con i Blancos non sarà affatto facile. Sebbene il giocatore abbia voglia di trasferirsi a Milano, i rossoneri hanno una sola speranza: sperare che la squadra spagnola accetti un prestito con riscatto. Una formula interessante, e che per ora resta un barlume importante. Questo quanto riportato da MilanNews.

News Milan: contatti anche per Gaich

I rossoneri intanto pensano anche ad un eventuale alternativa a Jovic, magari più low cost. Nel mirino c’è anche Adolfo Gaich, attaccante molto promettente del San Lorenzo. Avviati i primi contatti, con il giocatore che avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori novità, nel frattempo il Diavolo si muove.