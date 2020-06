Inter, Sneijder si confessa nella sua autobiografia: “Ero un alcolizzato…”

Inter, Sneijder rivela: “La mia migliore amica era la Vodka”

Inter – Sneijder | E’ stata la stella dell’Inter nel 2010, che ha permesso al club nerazzurro di scrivere una delle più importanti pagine del calcio italiano e la più importante della storia della società interista. E’ Weslej Sneijder, fautore del triplete nerazzurro e calciatore che è andato vicino tanto così, dal Pallone d’Oro. All’interno del club di Mourinho rappresentava uno dei migliori suoi perni inamovibili. All’interno della sua autobiografia si è confessato e messo a nudo, raccontando non solo la vita calcistica che tutti conosciamo, ma alcuni spettri legati alla sua vita privata.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Skriniar squalificato per tre turni! Ecco cosa è successo in campo

Le parole di Weslej Sneijder, ex stella dell’Inter del triplete

Una carriera passata con il fantasma dell’alcol, un problema che lo ha condannato nella sua esperienza di Madrid. Lo confessa lo stesso Sneijder nel suo libro: “Neppure mi resi conto, ma la bottiglia di vodka era diventata la mia miglior amica. Restare soli è una condanna”. Ha parlato dunque della prima moglie e del divorzio, madre di suo figlio Jessey.

“Ero ragazzo, mi piaceva il successo. Poi qualcosa è andato storto. Nessuna droga, ma comunque c’era l’alcol. I miei migliori amici sono stati Robben e Van Nisterlooy, mi dicevano sempre di smetterla. Non ero degno di stare al Real Madrid, mentivo a me stesso quando dicevo che stavo facendo bene. Se sono rimasto ad alti livelli, è solo per le mie qualità, fisicamente stavo precipitando”.