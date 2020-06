Calciomercato Roma, Vertonghen: “Futuro? C’è movimento”

Calciomercato Roma, Vertonghen e l’annuncio sul futuro

Roma, ecco le ultime sul nuovo difensore. Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, ha parlato in Inghilterra nel corso di un’intervista concessa a Sporza.

Il centrale degli Spurs, che a fine anno si libererà a zero, ha parlato anche del suo futuro. Il centrale è seguito da tempo dalla Roma, che lo considera la prima alternativa a Smalling nel caso in cui il centrale inglese non dovesse rimanere a Trigoria.

Queste le parole del calciatore:

“Il mio futuro? Non posso dire molto, ma c’è abbastanza movimento. La maggior parte delle squadre è in attesa di concludere le competizioni e di sapere dove giocheranno in Europa, ci sono competizioni ora in corso e tutti aspettano che finiscano per essere sicure di incassare i soldi dei diritti televisivi”.

Roma, asta con l’Inter?

Sul centrale della Nazionale belga c’è anche l’interesse dell’Inter. Antonio Conte, infatti, apprezza le qualità del difensore che a Milano sarebbe utilizzato in alternativa a Bastoni. Per i nerazzurri questa sarebbe un’ottima soluzione visto che l’affare sarebbe chiuso a zero. Vertonghen ha già dimostrato di sapersi disimpegnare in una difesa a tre ed inoltre è abile anche in fase di impostazione avendo giocato in carriera anche da terzino sinistro.