Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo: incontro Gazidis-Raiola

Calciomercato Milan: la strategia rossonera per il rinnovo di Gigio

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il Milan pensa al mercato, e pensa soprattutto a come blindare qualche suo gioiellino, a partire da Donnarumma. Il giovane portiere sta disputando un’altra grande stagione, ma i dubbi non sono mai cessati, specie vista la sua attuale situazione di contratto. Il rinnovo non è arrivato, e negli ultimi tempi sembrava davvero difficile ipotizzare un accordo. Ora però è cambiato tutto, e nell’ambiente comincia a filtrare un ottimismo mai visto.

I rossoneri e Gazidis hanno già in mente la strategia per convincere giocatore e Raiola: confermare i 6 milioni di euro percepiti attualmente percepiti dall’estremo difensore. In più, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questo rinnovo non a lungo termine e con una clausola bassa, potrebbe essere molto più flessibile qualora il portiere dovesse decidere di liberarsi in futuro.

Rinnovo Donnarumma: si chiude a breve

Donnarumma con molte probabilità continuerà la sua avventura in rossonero anche la prossima stagione, e nel giro di poco tempo lo scenario è cambiato per il meglio. Se prima sembrava quasi utopia, adesso il rinnovo è realtà, e per confezionare il tutto pare sia previsto un incontro tra Gazidis e Raiola: la fumata bianca è in arrivo?