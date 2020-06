Calciomercato Juventus: colpo dal Bayern Monaco a meno di 30 milioni

Juventus, assalto alla stella del Bayern Monaco. In attesa dell’arrivo di Arthur, i bianconeri sarebbero pronti a regalare a Sarri un altro palleggiatore. Ecco il prezzo.

Thiago Alcantara l’idea di mercato

In casa Juve, infatti, si lavora per il futuro. Oltre al brasiliano del Barcellona, il ds Paratici potrebbe portare a Torino un altro ex Barcellona in grado di aumentare la qualità del palleggio della squadra di Sarri.

La società bianconera sarebbe interessata anche a Thiago Alcantara che non rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco.

Come riportato oggi da Libero i bianconeri starebbero valutando se ci sia la possibilità di acquistare il giocatore subito ma a meno di 30 milioni di euro.

Juventus, il prezzo di Thiago Alcantara

Non è la prima volta che il nome del calciatore ex Barcellona è accostato ai bianconeri. Da tempo Paratici è interessato al calciatore che tuttavia fu pagato dal Bayern a peso d’oro ai catalani.

Per questo il prezzo del cartellino è sempre stato inaccessibile per chiunque. Arrivato con Guardiola, in Germania dopo l’addio del suo mentore lo spagnolo non ha impressionato come prima.

Il suo contratto è in scadenza nel 2021. Per questo motivo i tedeschi potrebbero cederlo in estate a prezzo di saldo rispetto alle cifre chieste negli scorsi anni.