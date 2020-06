Calciomercato Inter, Meunier firma per il B. Dortmund (UFFICIALE)

Gran colpo del Borussia Dortmund che preleva il terzino destro, a parametro zero, dal Paris Saint Germain. Beffata l’Inter di Conte.

Mercato Inter, Meunier ha scelto la Bundesliga

Niente da fare per l’Inter. Thomas Meunier non approderà in Serie A. Infatti è di qualche minuto fa la notizia che il nazionale belga ha firmato un contratto con il Borussia Dortmund per i prossimi quattro anni. Il difensore (che all’occorrenza può giocare anche nel ruolo di centrocampista esterno) è considerato uno dei migliori terzini in Europa. Lascia il club parigino dopo quattro anni, dopo che era arrivato dal Club Bruges.

Ottimo colpo per i gialloneri, in vista della prossima stagione per proseguire la caccia al Bayern Monaco. Prenderà il posto di Achraf Hakimi, che rientrerà alla base (Real Madrid) dopo il prestito biennale in Germania.

Il direttore sportivo del Dortmund: “Thomas giocatore di qualità“

Il Borussia Dortmund è abituato a sorprendere i suoi tifosi con grandi acquisti di mercato. Il primo (probabilmente di una lunga serie) della prossima stagione è proprio quello di Meunier. Entusiasta il direttore sportivo del club, Michael Zorc: “Abbiamo acquistato un giocatore che, nel corso degli anni, tra Ligue 1 e Champions League, ha dimostrato tutte le sue qualità. Non dimentichiamoci che è anche il titolare della nazionale belga. Verrà a fare compagnia agli altri due connazionali che militano già qui: Axel Witsel e Thorgan Hazard“.