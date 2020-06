Atalanta-Lazio, Gasperini: “Questa squadra sembra non aver bisogno di me”

Atalanta-Lazio, le parole di Gasperini a fine match

Atalanta-Lazio 3-2, vince la squadra di casa allenata da Gian Piero Gasperini. Le parole del tecnico a Sky Sport al termine del match: “In tribuna si sta male, vorresti avere contatto con i giocatori. Devo dire però che questa partita mi lascia grandissime soddisfazioni. Questa squadra sembra non aver bisogno neanche più dell’allenatore. Grande maturità nel gioco che abbiamo, non ci smontiamo mai neanche quando ci sono dei presupposti di partite difficili. Facciamo imprese in queste partite così, non è da tutti, soprattutto per come maturano le cose nel corso del match.

