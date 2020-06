Oroscopo di domani 25 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 25 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata per te molto positiva, in cui finalmente riuscirai a chiarire delle discussioni aperte da diverso tempo. Ti sentirai più sereno e sollevato, e questo anche in amore: con il tuo partner c’è più intesa, e state piano piano imparando a condividere qualsiasi tipo di emozione.

Toro. Sei una persona molto emotiva, e questo ti porta a prendere a male diverse cose. Negli ultimi tempi hai vissuto situazioni che ti hanno fatto stare male, ora però è arrivato il momento di reagire e di prenderle di petto.

Gemelli. Dopo un periodo piuttosto complicato, adesso finalmente riesci ad intravedere la luce. Sei una persona solare e positiva, circondati solo dei buoni amici. Sul lavoro belle novità, è nell’aria una promozione.

Cancro. Non lasciarti trascinare troppo dagli altri, prendi le decisioni per come te la senti, a volte potresti essere coinvolto in fatti che non ti piacciono. In amore situazione di stallo.

Leone. Cerca un po di relax, te lo meriti. Il lavoro ti sta portando via tanto tempo e sacrificio, è arrivato il momento di riposarti.

Vergine. La Luna è favorevole in questa settimana: sei più sereno, anche perchè sia in amore che sul lavoro le cose stanno andando piuttosto bene. Occhio soltanto alle finanze, le spese estive possono essere molto insidiose.

Oroscopo Paolo Fox 25 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è un momento facile per te: da poco hai avuto una delusione importante, ma non devi arrenderti e devi saper reagire alle insidie. La famiglia e gli amici ti stanno aiutando parecchio, hai bisogno di qualche risposta in più anche in amore.

Scorpione. Spesso ti capita di riflettere sulle tue scelte, ebbene anche stavolta dovrai farlo. Sta per cambiare la tua via, potresti non essere più lo stesso di prima.

Sagittario. Ti senti energico e pieno di voglia di fare. Il lavoro va bene, ti senti apprezzato e i tuoi progetti prendono sempre più forma. In amore situazione di stallo, pensi parecchio ai tuoi errori, servono esami di coscienza.

Capricorno. Luna nel tuo segno a breve e Venere ancora favorevole. Combatti le cose con grande coraggio. Questa è la formula del tuo successo. Le relazioni sentimentali ora sono più stimolanti.

Acquario. Dal punto di vista lavorativo, raccogliere tutto quello che avete seminato. E’ un periodo positivo e se qualcuno ha già avviato un progetto, raccoglierà tanto. Per chi invece parte da zero, potrebbe trovarsi di fronte un’offerta part-time.

Pesci. Tu sei molto più forte di prima. Nonostante le incertezze il mondo non è finito. Ci sono tanti mezzi per poter recuperare. Chi ha avuto disagi in amore presto potrà essere più sereno.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: Nonostante i vari intoppi di questa stagione, la squadra giallorossa può davvero fare bene in questo rush finale. Gli uomini di Fonseca si sentono motivati, e capitan Dzeko può davvero guidare i suoi verso un risultato importante. Contro la Sampdoria è sulla carta una partita facile, ma attenzione alle varie insidie.