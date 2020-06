Spadafora: “Calcetto? Favorevole alla ripresa, manca solo il si di Speranza”

Notizie: Spadafora dà l’annuncio per il calcetto

Notizie Spadafora | L’emergenza Coronavirus ha cambiato decisamente tante cose nel mondo del calcio, e non solo. Il lockdown ha infatti vietato tutti tipi di attività sportive, compreso il calcetto. In queste ultime settimane molti si sono interrogati su una data di ripresa, e pare che in proposito sia arrivata la svolta decisiva. Il ministro Spadafora nei giorni scorsi aveva annunciato uno slittamento dal 18 giugno al 25 giugno, ma i dubbi si erano di nuovo fatti avanti. Oggi però sono arrivate ulteriori delucidazioni, ecco quanto riportato da goal.com:

“In molti si sono fatti sentire sulla questione legata al calcetto. Ho avuto un incontro in video conferenza il Presidente Bonaccini e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e ho già ribadito il mio consenso. Ora manca solo il si del ministro Speranza, dopo di che ci sarà la ripresa”

Spadafora sulla quarantena

Il ministro Spadafora, nei giorni scorsi, si era anche espresso sulla questione quarantena. Anche in quel caso era arrivato un annuncio molto importante, in cui è stata ribadita la strategia ormai chiara a tutti: soltanto il positivo verrà isolato in caso di contagio. La svolta definitiva sta arrivando su ogni questione, bisogna solo aspettare per avere un quadro della situazione più definito.