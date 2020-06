Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiale: è sempre Lu-La

Inter e Sassuolo di fronte per la terzultima gara della 27ª giornata di Serie A: i nerazzurri devono dare continuità alla vittoria contro la Samp di domenica sera, il Sassuolo deve ritrovare la retta via dopo l’imbarcata subita a Bergamo, pur esprimendo un buon calcio.

Le scelte di Conte e De Zerbi

Di fronte due formazioni molto diverse. Grande intensità per i nerazzurri, che possono vantare anche campioni come Lukaku e Lautaro in grado di risolvere la gara con un guizzo; forse più spettacolare il Sassuolo di De Zerbi, che fatica ancora tuttavia a trovare una quadra difensiva buona per tutte le gare. Ci sarà da divertirsi. I padroni di casa schierano una formazione non troppo dissimile dall’ultimo incontro, con l’eccezione di Moses e Borja Valero al posto di Candreva e Gagliardini. Gli ospiti invece cambiano un po’ di più, lasciando spazio a Muldur, Chiriches, Obiang e Djuricic.

INTER (3-4-1-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.