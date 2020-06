Inter-Sassuolo 0-1, gol di Caputo: grave disattenzione dei nerazzurri (VIDEO)

Pronti via e la gara si fa subito in salita per i giocatori dell’Inter: Ciccio Caputo infatti sblocca la tenzone con un gol al primo minuto. Sassuolo in vantaggio per 1-0.

La buona notizia per Antonio Conte (che ha applicato un ampio turnover) è che c’è una partita intera per recuperare. La cattiva è che i suoi sono già sotto. Dopo pochi secondi infatti gli ospiti sono già in vantaggio a San Siro. Merito di Francesco Caputo, che sigla da distanza ravvicinata battendo Handanovic nonostante fosse in cattivo equilibrio. A propiziare l’azione uno slancio di Djuricic, che si fa trovare libero tra le linee e dopo aver portato palla indovina l’assist perfetto per l’attaccante che non sbaglia.