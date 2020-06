Genoa-Parma: le parole di Nicola e D’Aversa dopo la gara

Al termine della gara tra Genoa e Parma i due allenatori hanno parlato in conferenza stampa della partita vinta dagli emiliani.

Le parole di Nicola

“Sicuramente l’unica differenza di stasera sta nell’aver trovato una squadra che aveva già giocato in queste condizioni. Abbiamo visto tutte le squadre giocare e noi no. Alcune hanno mostrato subito le loro caratteristiche, mentre altre devono trovare la quadra. Non siamo assolutamente contenti del risultato. Per come li ho visti e seguiti c’è stato impegno, abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. Siamo stati in difficoltà perché, quando ci alzavamo, sbagliavamo i tempi di gioco”.

Le parole di D’Aversa

“Questi ragazzi stanno facendo qualcosa unico, lo si da per scontato, stiamo andando oltre le nostre possibilità, ci manca Inglese e non possiamo cambiare. Non abbiamo mai creato e cercato alibi, ci terrei che si evidenziasse cosa stiamo facendo.

Europa? I tifosi fanno quello che vogliono, le società pongono obiettivi e noi siamo strutturati per fare altro. Non cambia niente per noi, affrontiamo le partite. A volte l’aspettativa ti porta a non esser contento di un pareggio a Torino, il Parma era in Serie B e viene visto in mal occhio.

Non potevo chiedere di più di quello che mi hanno dato i ragazzi. Anche perché venivamo da un’altra trasferta: quindi fare quattro punti in queste gare era difficile. vincendo contro una squadra in forma come quella di questa sera. Vuol dire che i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”.