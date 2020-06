Calciomercato Juventus Milik | Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora ignoto e intanto il polacco continua ad essere decisivo con il suo Napoli. Dopo il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia di mercoledì scorso, il numero 99 ieri ha aperto le marcature di Verona-Napoli, mettendo a segno la rete numero 10 nell’attuale campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus, Milik obiettivo primario: sostituirà Higuain

La Juventus è stata colpita la settimana scorsa da Milik e, secondo le ultime novità riportate da Tuttosport, vorrebbe puntare fortemente sull’attaccante polacco del Napoli. Maurizio Sarri ha bisogno di un attaccante come Milik per favorire lo sviluppo dell’azione e migliorare anche il rendimento di Cristiano Ronaldo. Fabio Paratici, dunque, avrebbe deciso di puntare fortemente sull’attaccante del Napoli per sostituire il partente Higuain ma serviranno almeno 40 milioni di euro per acquistarlo.

Napoli, Giuntoli annuncia il futuro di Milik

Arek Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli. Ieri, prima della gara con il Verona, il ds Giuntoli ha parlato del suo futuro. La volontà del Napoli è quella di tenere l’attaccante polacco ma se non arriverà il rinnovo a breve, sarà messo sul mercato. Le ultime notizie di Tuttosport parlano di un Napoli che vuole solo cash, senza le contropartite che vorrebbe inserire la Juve.

