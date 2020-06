Calciomercato Juventus, Draxler a zero: Paratici studia il colpo

Calciomercato Juventus, chance Draxler: il contratto con il Paris Saint-Germain scade nel 2021

Calciomercato Juventus – Draxler | E’ tra i nomi più gettonati per quel che riguarda il mercato in Europa. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Julian Draxler, è finito nel mirino dei diversi club. Stando a quel che rivelano i colleghi tedeschi della Bild, il giocatore potrebbe finire all’Herta Berlino, ma occhio a quelle che sono le diverse squadre in Europa, che coglierebbero l’occasione di prenderlo a zero. Sì, perché i suoi accordi con il club transalpino vedono la scadenza nel 2021. Non questa estate, ma nella prossima, dirà addio alla Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta: “Lautaro non preoccupa. Serve trattare per 2 giocatori”

Juventus, ecco Draxler: il giocatore potrebbe finire in Serie A nella prossima stagione

Tra le ipotesi per il futuro di Draxler, spunta fuori anche la Juventus. La volontà del calciatore porterebbe all’addio dal PSG, club in cui darà tutto fino al 2021. Non ha intenzione di rinnovare, ma di rispettare quello che è il suo contratto, che lo lega ai parigini fino al 30 giugno 2021. E’ per questo che, nel prossimo anno, la Juventus potrà mettere le mani su di lui. Oltre al club bianconero, in Italia, ci sarebbe anche il Milan. Il classe ’93, dopo un lungo corteggiamento vissuto in passato, potrebbe finalmente approdare in Serie A.