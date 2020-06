Verona, Juric dopo il Napoli in conferenza stampa

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa contro il Napoli:

Le parole di Juric

Sognare?

“Gli equilibri sono sottili, bisogna mantenere la calma. Ma non mi precludo niente e mi dispiace per oggi. Siamo stati leggeri sui piazzati, ma abbiamo creato. Oggi il risultato ci penalizza, ma pensiamo in positivo, Milik non ha preso una palla tranne che sul gol”.

Mercato?

“Abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno: Amrabat in prestito, Rrahmani per due milioni, Kumbulla giocava in Primavera. Sono cresciuti e ora dipende anche dalla società”.

Nollare?

“No, dobbiamo fare una partita seria, mantenendo questo livello di gioco, ora bisogna anche recuperare chi non sta bene”.

Difficoltà?

“Loro costruiscono bene dal basso, lo sappiamo, ma non hanno mai tirato in porta, non hanno mai creato partite pericolose. La partita l’abbiamo giocata bene con mentalità”.

Borini?

“L’espulsione era ingiusta. Da quando è arrivato ha dato tanto, sa fare le cose giuste, è normale che sia mancato. Io però temo che si sia fatto male, e quindi di averlo perso per più tempo”.

Gol di Faraoni?

“Prima ho chiesto se fosse fuorigioco. Era un’occasione incredibile, ed avevamo provato quello schema in allenamento”.

Attacco?

“A volte viene difficile rispondere. So quello che la squadra mi sta dando, ma bisogna essere consapevoli che quando giochi contro calciatori così non è facile saltarli. Per me c’è tanto rammarico”.