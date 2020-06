Serie B, colpo Reggina: è ufficiale l’acquisto di Jeremy Menez

Gran colpo per la neopromossa. E’ di pochi minuti fa la notizia dell’acquisto, ufficiale, di Jeremy Menez che torna, così in Italia.

Calciomercato Reggina: Menez è tuo!

Il presidente della Reggina, Luca Gallo, ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Milan, Jeremy Menez: “Il calciatore francese Jeremy Menez è ufficialmente un calciatore della Reggina. Il 26 giugno arriverà all’aeroporto di Catania, poi arriverà al porto di Reggio. Il giorno dopo verrà presentato alla stampa. Questo è da considerarsi un regalo ai tifosi per la promozione in Serie B“.

Una notizia che sicuramente farà il giro del mondo. Il calciatore ritorna cosi in Italia, dopo aver giocato per la Roma ed appunto il Milan. Era svincolato e la squadra calabrese lo ha convinto a sposare il suo progetto. Il prossimo campionato cadetto, quasi sicuramente, avrà una protagonista in più: la Reggina potrà dire la sua ed è pronta a stupire tutti.

Non solo Menez: il ds Taibi lavora anche per Barillà, Missiroli e Zarate

Il direttore sportivo della Reggina, l’ex portiere Massimo Taibi, è al lavoro per costruire una grande squadra che, a questo punto, vuole ritornare in Serie A. I tifosi sognano un grande ritorno di due giocatori che hanno fatto la storia del club: stiamo parlando di Antonino Barillà (in forza al Parma) e Simone Missiroli (della Spal). Il grande sogno, però, rimane Mauro Zarate, vecchia conoscenza del calcio italiano.