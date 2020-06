News Roma, Fonseca sulla Samp: “Diawara e Zappacosta dall’inizio”

Conferenza prepartita per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Domani sera i giallorossi ospiteranno la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

News Roma, Fonseca: “Petrachi? No comment“

Ritorna in campo anche la Roma. Domani sera, alle 21:45, gli uomini del tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ospiteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri, reduci dalla sconfitta di domenica sera contro l’Inter per 2-1. Il tecnico, ex Shaktar, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Dal match dell’andata, proprio contro la Samp , la squadra è migliorata tantissimo. Siamo concentrati sulla sfida di domani che non sarà affatto facile. Ranieri è uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia.

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, giocare ogni tre giorni è complicato. Giocare senza il sostegno del nostro pubblico non sarà facile, cercheremo di vincere per loro. Siamo pronti per disputare una buona partita, non dobbiamo guardare la classifica e sperare nell’errore delle altre squadre“. E su Petrachi: “Non credo sia il momento giusto per parlare di questo. Penso più alla sfida di domani“.

Fonseca su Diawara e Spinazzola: “Stanno bene, probabile il loro impiego dall’inizio“

Il tecnico ha anche parlato di chi può scendere in campo e di mercato: “Tutti i giocatori sono pronti, a differenza di Pau Lopez e Zaniolo che non sono ancora al meglio. Diawara e Spinazzola sono pronti a giocare. Smalling e Mhkitaryan? La volontà nostra è quella che rimangano qui, però preferisco concentrarmi sul campionato e sull’Europa League“.