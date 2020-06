Si ritira, a 36 anni, Gonzalo Rodriguez, difensore che ha militato nella Fiorentina per cinque anni, dove è stato anche capitano.

Gonzalo Rodriguez dice basta: “Grazie a tutti“

Il difensore argentino, Gonzalo Rodriguez, appende gli scarpini al chiodo. Ha voluto chiudere la carriera nel club che lo ha lanciato, il San Lorenzo. Con un post su ‘Instagram‘ ha dichiarato la fine della sua carriera: “E’ un momento molto delicato per me. Ci tengo a ringraziare tutte le squadre in cui ho giocato. Fiorentina? La ricordo con molto piacere, visto che ci ho trascorso cinque anni indimenticabili, ho provato grandissime emozioni.

Il popolo di Firenze mi ama, ho dato tutto me stesso quando sono sceso in campo e loro lo hanno apprezzato. Senza dimenticare il San Lorenzo, ringrazio tutti coloro che lavorano in questa società. Quando mi sono trasferito dal Villarreal alla Fiorentina non avrei mai pensato di vivere dei momenti così belli. Essere premiato accanto a personaggi illustri come Dunga e Roberto Baggio è stato un onore“.

Ancora Rodriguez: “Futuro? Ancora non lo so“

“Ci tengo a ringraziare e a salutare tutti i miei compagni. Futuro? Non so ancora cosa farò, se dovessi rimanere qui al San Lorenzo come dirigente o altro ne sarei onorato. Quando finirà questo brutto periodo spero di poter dare il giusto saluto ai tifosi sul campo” ha così concluso il messaggio l’ex difensore.