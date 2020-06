Milan Musacchio Infortunio Operazione | Pochi giorni fa Stefano Pioli ha dichiarato finita la stagione di Mateo Musacchio. Oggi il difensore argentino del Milan si è operato alla caviglia operata: riuscirà a recuperare per la prossima stagione.

Milan, Musacchio si opera: ecco i tempi di recupero

L’operazione è andata a buon fine ed è stato il Professor Ramon Cugat ha parlato di recupero previsto in quattro mesi, salvo complicazioni. Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato ufficiale con le condizioni del difensore.

“Il chirurgo si è detto soddisfatto dell’esito dell’intervento, eseguito alla presenza del medico sociale del club Luca Genesio”. Musacchio dunque potrebbe rientrare in pista soltanto a ottobre.

Milan, anche Kjaer ko: la situazione in difesa

Intanto Pioli deve pensare ai problemi più immediati della difesa, visto che rischia di presentarsi a San Siro contro la Roma anche senza Kjaer, dopo l’infortunio di Lecce. Gli accertamenti hanno escluso lesioni ai legamenti del ginocchio destro, ma il danese non potrà recuperare per la prossima gara, e Leo Duarte sta per rientrare, ma non è detto che sia pronto per giocare domenica. Romagnoli e Gabbia saranno, dunque, i due titolari contro la Roma per domenica, rendendo molto delicata la situazione infortuni del Milan. La vittoria contro il Lecce è stata un passo avanti per l’umore ma gli infortuni rischiano di rovinare tutto.

Leggi anche – Serie A, i risulati di Verona-Napoli e SPAL-Cagliari