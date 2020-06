Calciomercato Napoli, il ds Giuntoli su Callejon e Milik

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa prima della gara contro l’Hellas Verona a Dazn:

“Callejon ha dato disponibilità a giocare. Proroga contratto fino ad agosto? Dobbiamo parlarne, ma c’è ancora una settimana”.

Juventus avvisata per Milik

Il ds ha parlato anche del futuro di Arek Milik. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e per questo gli azzurri potrebbero essere costretti alla cessione a fine campionato per non perderlo tra un anno a zero. Nonostante questo De Laurentiis vorrebbe rinnovare il contratto e per cederlo chiede ancora una cifra molto alta. Questa l’analisi di

Milik?

“Stiamo parlando con il suo entourage da un po’, vediamo perché ci sono ancora tante partite da giocare in stagione. Le parti stanno valutando come procedere per il futuro. Al momento non c’è ancora accordo e se non verrà trovato ovviamente finirà sul mercato in estate e sarà ceduto. Tuttavia se lo troveremo saremo felici di tenere il calciatore ancora a Napoli”.

Il ds ha parlato anche del valore di mercato del calciatore in vista della cessione estiva. Il Napoli, infatti, non intende fare sconti soprattutto alla Juventus:

Valore?

“Un calciatore bravo vale sempre molti soldi”.