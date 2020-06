Calciomercato Juve: Aulas per Aouar vuole Matuidi

Houssem Aouar, calciatore del Lione, ha un contratto in scadenza fino al 2023. Il classe 1998 però è già finito nel mirino dei grandi club per le sue abilità ed è pronto a cambiare aria. Non gli tapperà le ali il club francese che si ritrova anche in gravi difficoltà economiche a causa del Coronavirus e del campionato che in Francia è stato stoppato senza poter ripartire. Inoltre, il Lione è fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. Perdite notevoli per il presidente Aulas.

Juventus, Aouar l’obiettivo: ci sono diverse opzioni per trattare

Intanto, il mercato inizia a muoversi, sul talento del Lione ci sono molti club, tra questi la Juventus che vuole rinforzare il proprio centrocampo. Anche Manchester City e Real Madrid, guardano con attenzione ad Aouar. Le trattative vere e proprie ancora non ci sono, ma molti sondaggi significativi sono stati portati avanti. La Juve pensa di poter convincere il Lione in diversi modi, una delle varie opzioni è quella di offrire circa 30 milioni più il cartellino del difensore centrale Daniele Rugani. Intanto, nelle ultime ore, ha parlato il presidente del club francese.

LEGGI ANCHE >>> Aouar-Juve, possibile scambio con il Lione

Aouar alla Juventus? Parla Aulas

Il presidente Aulas, è tornato a parlare di molti argomenti, tra questi il clamoroso stop del campionato francese che ha messo in ginocchio tantissimi club in patria. Poi anche il mercato e il futuro di Aouar. Il patron del Lione ha rivelato che nessuna offerta ufficiale è stata presentata da parte della Juventus e che intanto il Lione vorrebbe prendere Matuidi se ci fossero le possibilità.