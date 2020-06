Bologna Juventus Bonucci | Al termine della gara tra Bologna e Juventus, vinta per 0-2 dagli uomini di Maurizio Sarri, Leonardo Bonucci ha analizzato la partita e chiarito quanto si è vociferato in settimana.

Bologna-Juventus, Bonucci: “Abbiamo bisogno di grandi uomini per vincere”

Il capitano bianconero è stato protagonista di un’ottima partita contro il Bologna dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli e il deludente pareggio contro il Milan a San Siro.

“Era fondamentale vincere per dare una risposta a noi stessi. Se siamo quelli visti stasera, ci toglieremo grandi soddisfazioni da stasera in avanti. Una squadra come la nostra ha bisogno di grandi uomini prima che di grandi calciatori. Era difficile riprendere dopo tanto tempo e queste due partite in cui siamo stati sottotono ci hanno dato una carica in più. Questa è la strada giusta: quella del sacrificio, dell’umiltà e della voglia di portare a casa la vittoria a tutti i costi”.

Si è parlato di litigi nello spogliatoio, quanto c’è di vero? “Penso che fuori si sia parlato troppo. Noi, in questi casi, dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come questa sera. E’ normale che quando perdi una finale ti interroghi. Noi ci siamo parlati, come succede sempre. Abbiamo indicato una strada e questa sera si è visto“.

