Notizie Sampdoria, Ranieri a Sky Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara contro l’Inter:

Le parole di Ranieri

“Noi li abbiamo aiutati perchè siamo stati molto timidi e timorosi, uscivamo tardi e lo facevamo male. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato carattere. L’Inter è una grande squadra, è una sconfitta che ci sta, il nostro secondo tempo è stato buono.

Ho visto che noi continuavamo a spingere e potevamo creare problemi, aver fatto il gol ed esser rientrati in partita ha dato la spinta ai ragazzi.

Arbitro? E’ il patos della partita che ti fa dire qualcosa di troppo, la partita è filata via bene. Non ci sono episodi importanti. Il sistema di gioco ha influito, in allenamento siamo spavaldi e mi aspettavo una gara del genere, non mi aspettavo di vederli timidi. Questo non andava bene. Difesa a tre e mancanza di comunicazione? Gli ho detto di parlare perchè vi potete sentire senza tifosi, ora è una situazione particolare, purtroppo credo che nel calcio moderno sono pochi quelli che parlano.

Retrocessione? Noi siamo partiti da ultimi e non è che siamo preoccupati, sappiamo da dove veniamo e sappiamo che dobbiamo lottare per rimanere in Serie A”.

