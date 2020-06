Conferenza prepartita per il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, che ospiterà i partenopei, freschi vincitori della Coppa Italia.

News Hellas Verona, Juric: “Gattuso ha fatto un ottimo lavoro“

Non c’è tempo di riposarsi per gli uomini di Juric. Dopo la convincente vittoria di sabato sera contro il Cagliari per 2-1, il tecnico croato ha risposto ad alcune domande dei giornalisti per la sfida di domani sera contro il Napoli: “Affronteremo sicuramente una squadra in grande salute, dopo che ha trovato il giusto equilibrio e grandi stimoli per la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus.

Da quando è arrivato Gennaro Gattuso sulla panchina degli azzurri è cambiato tutto: ha fatto un ottimo lavoro, ma noi non ci faremo trovare impreparati e cercheremo di essere il solito Verona. Giocheranno a viso aperto e tenteranno di conquistare punti in casa nostra, sarà molto difficile per noi e anche per loro“.

Juric su Zaccagni: “Giocherà dal primo minuto“. A proposito di Di Carmine: “Ho avuto sempre fiducia in lui“

L’ex tecnico del Crotone ha parlato della sfida di sabato: “Ho visto una squadra che può ancora crescere dal punto di vista fisico. Ovvio che non siamo in una condizione fisica ottimale. Il nostro obiettivo? Sempre stata la salvezza. Zaccagni? Giocherà dal primo minuto. Di Carmine? Non è facile giocare in Serie A, ma ho sempre creduto nelle sue qualità“.