Formazioni ufficiali di Fiorentina-Brescia: torna Ribery

Ritornano in campo Fiorentina e Brescia dopo lo stop a causa del Coronavirus. Ottime notizie per i viola: torna Franck Ribery.

Le scelte ufficiali di Iachini e Lopez

Alle 19:30 scenderanno in campo, per la ventisettesima giornata di Serie A, Fiorentina e Brescia. Match importante per entrambe le squadre all’Artemio Franchi: i viola che sognano ancora un posto in Europa (ma con un occhio sempre fisso dietro, visto che la zona retrocessione è distante solo 5 punti), mentre il Brescia rincorre il sogno di rimanere un altro anno in Serie A, ma sarà dura vista l’ultima posizione in classifica (con 16 punti) che li condanna quasi alla retrocessione nel campionato cadetto.

Ritorna in campo (e lo fa dal primo minuto) l’ex Bayern Monaco, Franck Ribery, fermo da dicembre per un grave infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per molti mesi. Per il Brescia out Balotelli che non è stato convocato a causa dei suoi continui ‘mal di pancia‘ con il club del patron Cellino. ‘SuperMario‘ che, però, potrebbe ritornare in campo questo sabato nella sfida delicata contro il Genoa: ultime voci parlano di un ‘cessate le armi‘ tra il calciatore ed il club, pronti a fare la pace.

Così in campo Fiorentina e Brescia

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini, Bjarnason, Tonali, Dessena, Zhrmal, Skrabb, Donnarumma.