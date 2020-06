Calciomercato Napoli: Koulibaly-Liverpool ad una sola condizione

Calciomercato Napoli: i Reds insistono per Koulibaly, muro ADL

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il Napoli pensa al mercato, e in questo periodo così caldo pensa soprattutto a come blindare i suoi gioielli. Gattuso ha dato un’impronta ben chiara alla squadra, così come nelle sue gerarchie. Uno dei giocatori più importanti in rosa è certamente Koulibaly, uno dei centrali più forti in Europa, e che dopo una partenza in chiaroscuro adesso si sta riprendendo fiducia e posto da titolare.

Il senegalese è senza dubbio uno dei più richiesti dalle big, e in questi ultimi giorni si è fatto avanti con prepotenza il Liverpool, intenzionato a fare l’ennesimo salto di qualità ed affiancare l’ex Genk al gigante Van Dijk. Sebbene i Reds abbiano già avanzato diverse avance e proposte, la risposta di De Laurentiis è stata sempre la stessa: Koulibaly non parte se non con un’offerta da 100 milioni di euro. Una cifra altissima, e che al momento starebbe bloccando tutto. Ecco che l’unica condizione nell’affare sarebbe proprio un ribasso delle richieste del patron azzurro. Questa la notizia riportata dal Sun.

News Napoli: Koulibaly non si tocca, lo dice anche Gattuso

Il futuro di Koulibaly continua ad essere a Napoli, e lo sarà a meno che non arriverà un’offerta irrinunciabile. De Laurentiis difficilmente abbasserà le sue richieste, e pertanto il Liverpool avrà poco da sperare. Il prezzo continua ad essere quello, nonostante il rendimento del senegalese non sia stato eccelso, almeno fino a pochi giorni fa.