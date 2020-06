Calciomercato Milan, Rangnick fa spesa in Bundesliga

Calciomercato Milan Schick Raschica Upamecano | Il nuovo Milan sarà quasi certamente targato Ralf Rangnick che, secondo quanto riferisce Sky Sport, sarebbe pronto a portare in Serie A molti giovani talenti che attualmente militano in Bundesliga.

Calciomercato Milan, Rangnick punta Schick e Upamecano

Proprio dal Lipsia, Ralf Rangnick ha intenzione di portare due dei talenti del calcio attuale: Patrick Schick e Dalto Upamecano. Il primo è ancora di proprietà della Roma e difficilmente sarà riscattato dal Lipsia, anche se mesi fa l’affare sembrava dover andare in porto. Sarebbe un colpo da 28 milioni di euro, possibile solo se il Lipsia stesso non dovesse riscattarlo dai giallorossi. Era già stato accostato al Milan di Giampaolo che poi preferì altri profili.

Un altro pallino di Rangnick è Dalot Upamecano, difensore francese classe ’98 che ha un costo elevatissimo. Il Lipsia, infatti, non ha intenzione di cederlo per meno di 50 milioni di euro. Per il Milan è una cifra eccessiva ma le speranze di vedere il gigante francese a San Siro non sono del tutto tramontate.

Milan, Rashica è il nome per la fascia

Il terzo nome proveniente dalla Bundesliga, è quello di Milot Rashica. Il classe ’96 del Werder Brema può lasciare i tedeschi per soli 16 milioni, in quanto nel suo contratto c’è una clausola pari a quella cifra in caso di retrocessione dei neroverdi di Germania. Il Milan resta vigile nonostante la concorrenza italiana e straniera per il calciatore di origini kosovare.

