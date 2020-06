Calciomercato Milan Jovic | Il Milan della prossima stagione potrebbe essere profondamente diverso da quello attuale. Sono da chiarire le posizioni dei calciatori più anziani del gruppo e di quelli che guadagnano più di tutti. Su tutti Zlatan Ibrahmovic che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non è ancora chiaro se prolungherà, quantomeno fino al termine della stagione.

Calciomercato Milan, Jovic l’obiettivo numero uno

Di certo (o quasi) c’è che lo svedese non vestirà la maglia rossonera la prossima stagione, qualsiasi sia l’esito del campionato attuale. Il Milan insiste per trovare una nuova soluzione e ha individuato in Luka Jovic il centravanti titolare del prossimo anno. Il Real Madrid lo ha acquistato al termine della scorsa stagione per 60 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte, stesso club da cui il Milan ha prelevato Ante Rebic. Secondo le ultime notizie che si leggono su calciomercato.it, il “nuovo” Milan targato Rangnick avrebbe deciso di puntare tutto sul croato classe ’97 che non sta trovando spazio nell’undici di Zinedine Zidane.

Milan, il Real Madrid apre al prestito

Intanto il Real Madrid starebbe pensando di “liberarsi” dell’attaccante e starebbe pensando anche di accettare l’offerta di prestito del Milan. Il calciatore è spesso in contatto con Ante Rebic e a Milano potrebbero ricreare la coppia che ha fatto tanto bene alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Ralf Rangnick conosce benissimo entrambi gli attaccanti e ha intenzione di lavorarci a Milanello per riportare i rossoneri in alto in classifica.

